24/07/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.5256 +2.56 一周 4.55071 +0.071 兩周 4.63506 -0.286 一個月 4.61821 -2.078 兩個月 4.63946 -1.53 三個月 4.65417 -3.607 六個月 4.75381 -0.452 一年 4.82517 -0.185

《經濟通通訊社24日專訊》港元兩周以上拆息全線下跌，但短息上揚，其中，隔夜息連升兩天，報4.5256厘，為7月18日以來最高。資料顯示，香港銀行連續兩日向金管局貼現窗拆入資金，昨天(23日)借取2000萬元隔夜流動性，資金今日回籠。與樓按相關的一個月拆息回落至4.61821厘，創逾一周新低。反映銀行資金成本的三個月拆息回落至4.65417厘，創逾兩個月新低，六個月及一年期則分別跌至4.75381厘和4.82517厘。市場靜待美國周四公布的第二季經濟增長初值，以及周五公布的個人消費支出(PCE)價格指數，美元匯價周二靠穩。港元匯價今早在7.8079-7.8105之間上落，最新報7.8088，較前收市價升約0.01%。(cl)資料來源：香港銀行公會