24/07/2024 11:21
《港元利率》拆息普遍下跌，三個月期創逾兩個月新低
《經濟通通訊社24日專訊》港元兩周以上拆息全線下跌，但短息上揚，其中，隔夜息連升兩天，報4.5256厘，為7月18日以來最高。資料顯示，香港銀行連續兩日向金管局貼現窗拆入資金，昨天(23日)借取2000萬元隔夜流動性，資金今日回籠。
與樓按相關的一個月拆息回落至4.61821厘，創逾一周新低。反映銀行資金成本的三個月拆息回落至4.65417厘，創逾兩個月新低，六個月及一年期則分別跌至4.75381厘和4.82517厘。
市場靜待美國周四公布的第二季經濟增長初值，以及周五公布的個人消費支出(PCE)價格指數，美元匯價周二靠穩。港元匯價今早在7.8079-7.8105之間上落，最新報7.8088，較前收市價升約0.01%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
與樓按相關的一個月拆息回落至4.61821厘，創逾一周新低。反映銀行資金成本的三個月拆息回落至4.65417厘，創逾兩個月新低，六個月及一年期則分別跌至4.75381厘和4.82517厘。
市場靜待美國周四公布的第二季經濟增長初值，以及周五公布的個人消費支出(PCE)價格指數，美元匯價周二靠穩。港元匯價今早在7.8079-7.8105之間上落，最新報7.8088，較前收市價升約0.01%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.5256
|+2.56
|一周
|4.55071
|+0.071
|兩周
|4.63506
|-0.286
|一個月
|4.61821
|-2.078
|兩個月
|4.63946
|-1.53
|三個月
|4.65417
|-3.607
|六個月
|4.75381
|-0.452
|一年
|4.82517
|-0.185
資料來源：香港銀行公會