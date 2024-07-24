24/07/2024 12:20

《真知灼見－溫灼培》日圓期貨大舉拆倉，與我們何干？

《真知灼見》據美國商品期貨交易委員會數字顯示，截至7月16日，於芝加哥期貨市場上，日圓的淨空倉合約大幅減少了38025張，成為過去13年來最大單周減幅規模。出現這情況也不奇怪，因為在對上一周（9日），日圓的淨空倉合約張數便高達184223張，是17年來的最高水平。當在期貨市場上沽空日圓者眾，只要市場上稍有利好日圓因素出現，便容易使投資者作出補淡倉行動。



*疑似干預後，市場對沽空日圓存戒心*



至於另一導致上周出現較顯著日圓期貨平淡倉情況的原因，相信與本月11日，出現疑似日本央行對日圓弱勢的干預行動有關。在疑似干預後，市場對進一步沽空日圓具戒心，並作出平淡倉行動。由於日央行於本月17日似再次干預日圓，不排除本周五（26日）公布的芝加哥期貨市場日圓淨空倉合約張數，將有機會出現進一步縮減。



*拆日圓淡倉，對不同市場衝擊料屬短暫*



日圓期貨市場出現過去13年最大補淡倉行動，又與我們何干？眾所周知，由於日圓息低，國際投資者過去是樂於借出日圓到四處投資，即作出所謂的日圓攜帶交易活動。所以當投資者要大舉補回日圓淡倉，將可能同時需要把背後投資也平掉，相信某程度上解釋了過去上升較快的商品及商品貨幣，如石油、銅及高息的澳紐貨幣等，最近卻突然出現較顯著回落。當然，個別市場的中長線變化，始終最主要還是會受到其本身基礎因素所左右，但我們也不能忽略資金流對環球投資市場所帶來的短暫衝擊。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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