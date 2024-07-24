24/07/2024 10:05

【美國大選】普徠仕：若民主黨入主白宮，將繼續嚴格監管金融業

《環富通基金頻道24日專訊》普徠仕(T. Rowe Pirce)美國股票部華盛頓分析師Gil Fortgang分享了有關即將舉行的美國總統選舉可能對金融行業產生影響的觀點。

Fortgang指，儘管拜登總統退出競選，但無論哪位民主黨候選人當選，核心問題和政策差異預計將保持一致。若民主黨入主白宮，料將繼續推動嚴格監管金融業，這可以從拜登任期內加強監管以及2023年3月銀行倒閉前的監督中可見。在民主黨總統領導下，金融監管機構可能會採取更積極和深入的態度，這將影響銀行併購、資本要求以及針對消費者金融和非銀行金融系統的監管。相反，若特朗普勝選可能減輕監管壓力。關鍵的聯邦機構的領導層變動可能會給金融監管和監督帶來更為寬鬆的態度。拜登政府尚未確定的政策可能會被停止、逆轉或削弱。



*對消費者金融及銀行併購監管或增加*



該行指，若民主黨勝選，對新興支付系統的監管可能會增加，例如拜登的消費者金融保護局(CFPB)一直試圖將線上「先買後付」公司界定為信貸款機構。若共和黨勝選，共和黨任命的CFPB主管可能傾向較寬鬆的金融監管。

若民主黨勝選，聯邦金融監管機構對銀行併購的強硬態度可能會持續，並繼續進行嚴格的審查，特別是銀行合併後資產超過一千億美元的交易。若共和黨勝選，銀行併購監管可能放寬，儘管對巨型銀行的限制可能仍會存在。



*對非銀行貸款機構監管將持續*



非傳統銀行的貸款業務目前已大幅增長，若民主黨勝選，對非銀行貸款機構的監管將持續。監管機構目前專注於收集數據和信息以備未來採取行動。這些舉措可能會給保險和資產管理公司帶來風險。若共和黨勝選，在沒有危機出現的情況下，監管力度可能保持現狀。

在行業強烈反對聲中，監管機構正在重新調整為大型銀行確定風險和資本要求的建議規則。最初的提案要求銀行資本增加15%到20%，但若民主黨勝選，修訂後可能將要求降低。如果拜登政府未能在任期內通過有關大型銀行的風險框架提案，若共和黨勝選，將允許特朗普政府的監管部門實施他們的偏好政策。

美國總統選舉可能對金融監管的強度產生重要影響。然而，金融行業的表現更取決於選舉之後，貸款需求、信用風險、通脹和利率前景等更廣泛的因素。(wa)