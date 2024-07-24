24/07/2024 11:25

《基金觀點》諾偉：聯儲局逐步接近減息，看好證券化資產優先證券

《環富通基金頻道24日專訊》諾偉(Nuveen)首席投資官Saira Malik指，美國經濟數據降溫以及通脹壓力緩減，反映聯儲局正在逐步接近減息階段，並看好證券化資產、優先證券、優先貸款和高收益市場等領域。



*優先貸款及高收益企業債券表現出眾*



隨著聯儲局言論措辭趨於鴿派和數據趨向溫和，市場目前預計局方在9月會議後減息可能性達到百分百。隨著市場對聯儲局快將啟動減息周期的預測增加，目前可能是考慮延長投資組合存續期的大好時機，投資者可將部分資產轉出短期債券與現金，以多元化的債券作為補充。在各等級的投資機會中，證券化資產和優先證券最值得關注。

優先貸款及高收益企業債券繼續表現出眾。優先貸款仍然是全球固定收益市場中收益最高的資產類別之一。融資活動表現強勁，加上發債人不斷推遲債務期限日，顯示借貸市場基本面依然穩健。

由於現金的實際收益率接近零，投資者應考慮延長投資存續期，並在特定的固定收益市場尋找價值。看好非經濟周期性行業以及財務狀況穩健的優質發行人，但亦發現在大幅調整的行業中，亦有優秀的公司能提供極具吸引力的總投資回報。(wa)