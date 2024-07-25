24/07/2024 08:52

【大國博弈】王文濤晤美中貿委會董事會代表團，回應美企關切

《經濟通通訊社24日專訊》中國商務部部長王文濤昨日會見美中貿委會董事會主席芮思博率領的代表團。雙方就中美經貿關係、美國企業在華發展等議題交換了意見。

王文濤表示，中美元首在三藩市舉行歷史性會晤，為兩國經貿關係發展指明方向。中美兩國商務部通過多層級溝通交流機制，持續密切溝通。中方願與美方共同努力，落實好兩國元首共識，為兩國企業務實合作營造良好環境。中方歡迎包括美國企業在內的各國企業繼續深耕中國市場，共享發展機遇。



*強調美對華投資限制將嚴重影響美企在華經營*



會上，王文濤逐一回應了美國企業的具體關切，就經貿領域國家安全邊界、美對華加徵關稅等問題闡述了中方立場，並強調美對華投資限制措施將嚴重影響美國企業在華投資經營。

芮思博表示，經貿合作是兩國關係的穩定力量。美中貿委會和會員企業支持兩國擴大經貿合作，將繼續致力於在華長期發展。(ry)