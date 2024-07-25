24/07/2024 15:58

【大國博弈】美企高管代表團訪華，外交部：深化改革開放有利合作

《經濟通通訊社24日專訊》外電早前報道，蘋果首席運營官威廉姆斯、美光科技總裁梅洛特拉、波音高級副總裁兼波音國際總裁納爾遜等一眾美國企業高層低調訪華，並在周一（22日）隨美中貿易全國委員會代表團，獲中國國務院副總理何立峰和外交部長王毅會見。

外交部發言人毛寧今天下午表示，各國各界人士都高度關注中共二十屆三中全會擘畫的改革開放新藍圖，全會向世界釋放了中國堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈訊號。全會通過的《決定》提出300多項重要改革舉措，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署。這些改革舉措的落實將不斷完善各方面體制機制，為中國式現代化激發活力增添動力，也將為中國同世界各國深化互利合作、實現共同發展提供更多的新機遇。(ry)