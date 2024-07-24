24/07/2024 16:50

【聚焦數據】天津上半年GDP同比增長4.9%

《經濟通通訊社24日專訊》天津統計發布消息，上半年天津市地區生產總值為8191.12億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長4.9%。分產業看，第一產業增加值81.21億元，同比增長2.8%；第二產業增加值2798.17億元，同比增長4.3%；第三產業增加值5311.74億元，同比增長5.2%。

上半年，固定資產投資（不含農戶）同比增長5.0%，其中高技術產業投資增長9.8%，民間投資也表現出強勁增長勢頭，同比增12.5%。分產業看，第一產業投資同比下降20.6%，第二產業投資增長4.5%，第三產業投資增長5.7%。分領域看，製造業投資同比增長6.7%；基礎設施投資增長25.3%，其中房地產開發投資增長0.6%。

就業和收入方面，上半年天津市城鎮新增就業19.25萬人，全市居民人均可支配收入增長4.6%，其中農村居民收入增長快於城鎮居民，顯示出居民收入的穩步增長和就業市場的穩定。(ry)