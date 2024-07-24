24/07/2024 16:50

【聚焦數據】江蘇上半年GDP同比增長5.8%，高於全國水平

《經濟通通訊社24日專訊》江蘇省統計局公布，上半年，江蘇實現地區生產總值63326.3億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長5.8%，高於全國5%增速水平。其中，第一產業增加值1736.2億元，同比增長3.0%；第二產業增加值27709.7億元，增長7.1%；第三產業增加值33880.4億元，增長4.8%。



*江蘇上半年規上工業增加值增8.6%*



上半年，全省規模以上工業增加值同比增長8.6%。分經濟類型看，國有控股企業同比增長7.7%，股份制企業增長9.4%，民營企業增長10.1%，私營企業增長8.8%。分行業看，列統的40個工業行業大類中，有33個行業增加值同比增長，其中裝備製造業增加值同比增長9.1%，對全部規上工業增加值增長的貢獻率為56.2%。

累計1至5月，全省規模以上工業企業實現利潤同比增長5.6%。



*江蘇上半年零售消費增長4.9%*



至於消費方面，上半年全省社會消費品零售總額24178.4億元，同比增長4.9%，其中商品零售21556.4億元，增長4.2%；餐飲收入2622億元，增長10.7%。在消費品以舊換新政策等帶動下，限額以上家用電器和音像器材類商品零售額同比增長11.0%，比一季度加快4.1個百分點；新能源汽車零售額增長35.5%，佔汽車類零售額的比重達31.0%。

上半年全省網上零售額6181.4億元，同比增長8.6%，其中實物商品網上零售額5194.7億元，增長6.4%，佔社會消費品零售總額的比重為21.5%。

上半年，江蘇全省居民消費價格同比上漲0.3%，其中一季度同比持平，二季度上漲0.6%。全省工業生產者出廠價格指數(PPI)下降2.7%，工業生產者購進價格指數(IPI)下降2.4%。(sl)