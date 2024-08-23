24/07/2024 10:21

【歐盟加稅】歐盟對華赤蘚糖醇反傾銷初裁，最高徵稅235.6%

《經濟通通訊社24日專訊》歐盟委員會7月19日公告，對原產中國的赤蘚糖醇(Erythritol)作出反傾銷初裁，初步裁定對涉案產品徵收31.9%-235.6%的臨時反傾銷稅。

赤蘚糖醇為零卡路里甜味劑，歐盟將對中國最大的赤蘚糖醇生產商--山東三元生物公司(深:301206)的商品徵收156.7%的額外關稅，東曉生物科技股份有限公司徵76.9%，保齡寶生物股份有限公司(深:002286)徵收31.9%，稅率最低。其他中國製造商的出口商品面臨的稅率最高可至235.6%。

歐盟稱，這一措施的原因是赤蘚糖醇價格明顯受到「國家干預」的影響。反傾銷稅將初步生效6個月。

赤蘚糖醇主要用作食品和飲料的代糖，可單獨使用或與天然甜味劑如甜菊糖混合使用。因此，它被廣泛應用於餐桌甜味劑、飲料、糖果、烘焙食品和運動營養品中。(ct)