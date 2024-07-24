24/07/2024 09:36

【聚焦人幣】中間價八個月低，即期開市升41點子報7.2700

《經濟通通訊社24日專訊》隔夜因為歐元、澳元等紛紛調整，美元指數繼續小升，回到兩周高點，人民幣再度承壓。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1358，較上個交易日跌24點子，創去年11月21日以來逾八個月新低，與市場預測偏離略擴至近1440點，上個交易日報7.1334。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開41點子，報7.2700，上個交易日即期匯率收盤報7.2741。

中國人民銀行黨委日前召開會議，提到要完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，增強匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。《證券日報》引述中國銀行研究院高級研究員王有鑫解讀稱，人行表明匯率將更多地由市場力量決定，匯率形成的市場化水平將進一步提高；參考一籃子貨幣進行調節，則意味著人民幣匯率將不僅僅盯住單一貨幣，而是綜合考慮多種貨幣的價值變動，有助於人民幣匯率的穩定性和國際競爭力。保持有管理的浮動匯率制度，說明人行將在必要時進行宏觀審慎管理，以維護人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。此外，增強匯率彈性意味著人民幣匯率的波動範圍將有所擴大，有助於更好地反映市場供求關係和經濟基本面的變化。(sl)