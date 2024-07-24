24/07/2024 16:37

【聚焦人幣】人幣即期四連跌，收報7.2760，刷逾八個月低

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2760，較上個交易日4時30分收盤價跌19點子，四連跌，創去年11月14日以來逾八個月新低，全日在7.2700至7.2770之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升3點子，報7.2881。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1358，較上個交易日跌24點子，創去年11月21日以來逾八個月新低，與市場預測偏離略擴至近1440點，上個交易日報7.1334。

市場人士表示，隔夜美指回到兩周高點，中間價繼續釋放小幅貶值的信號，人民幣或逐漸向7.3關口靠近；不過離岸人民幣流動性被持續收緊，離岸人民幣兌美元匯價跌幅受限，短期人民幣料繼續承壓。

市場正在等待本周晚些時候公布的美國國內生產總值(GDP)和核心個人消費支出(PCE)物價指數數據，以檢驗對今年剩餘時間內美國將兩次降息的預期。(sl)