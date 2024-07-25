24/07/2024 14:26

【大國博弈】深圳市委書記見蘋果COO，稱歡迎蘋果加大在深投資

《經濟通通訊社24日專訊》據《深圳特區報》報道，本周訪華的蘋果公司首席運營官威廉姆斯與深圳市委書記孟凡利舉行會談。

報道指，孟凡利對威廉姆斯一行表示歡迎，並介紹了深圳經濟社會發展情況。他說，蘋果公司在全球具有重要影響力，與深圳科技創新、產業發展契合度高。歡迎蘋果公司加大在深業務和投資布局力度，積極探索推進在供應鏈上加強合作，推動取得更多互利共贏成果。

報道引述威廉姆斯指，他高度讚賞深圳經濟社會發展的巨大成就和敢闖敢試、敢為人先的精神，強調深圳是蘋果公司持續深耕中國的重要區域和重要市場，蘋果願與深圳進一步深化務實合作，實現共同發展。(ey)