24/07/2024 10:47

【聚焦數據】廣東上半年GDP增3.9%，遠低於全國水平5%

《經濟通通訊社24日專訊》廣東省統計局公布，上半年，廣東實現地區生產總值65242.5億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長3.9%，增速遠低於全國的5%。其中，第一產業增加值2357.49億元，增長3.1%；第二產業增加值26106.1億元，增長5.7%；第三產業增加值36778.91億元，增長2.7%。



*上半年廣東工業增加值增6%，消費增1.2%*



上半年，全省規模以上工業增加值1.96萬億元，同比增長6%，增速比上年同期和上年全年分別提高3.5個、1.6個百分點，比一季度略回落0.1個百分點。其中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長17.6%；先進製造業、高技術製造業增加值分別增長8.1%、13%，其中高端電子信息製造業增長16.3%，航空、航天器及設備製造業增長20.9%；新能源汽車、智能手機、集成電路、工業機器人產量分別增長25.7%、23.4%、31.1%、37.6%。

上半年，全省社會消費品零售總額2.35萬億元，同比增長1.2%。按消費類型分，商品零售、餐飲收入分別增長0.9%、3.2%。限額以上單位通過公共網絡實現商品零售同比增長3.9%，增速比限額以上單位商品零售快5.5個百分點。



*上半年廣東CPI漲0.1%，PPI降1.5%*



上半年，全省居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.1%，漲幅比一季度回升0.2個百分點。6月，CPI上漲0.4%，漲幅與上月持平。其中，食品價格上漲0.3%，非食品價格上漲0.4%；消費品價格上漲0.9%，服務價格下降0.3%。

上半年，全省工業生產者出廠價格指數(PPI)下降1.5%，工業生產者購進價格指數(IPI)下降1.6%，降幅比一季度分別收窄0.3個、0.7個百分點。6月，PPI下降1.2%，IPI下降0.4%。(sl)