24/07/2024 10:47

【聚焦數據】廣東上半年地產投資降17%，商品房銷售面積降三成

《經濟通通訊社24日專訊》廣東省統計局公布，上半年，全省固定資產投資同比下降1.5%，降幅比1-5月收窄0.9個百分點。其中，房地產開發投資同比下降16.8%，商品房銷售面積下降30.6%。除房地產開發，上半年全省固定資產投資增長6.4%。



*上半年設備工器具投資增長逾24%*



在大規模設備更新政策等支持帶動下，上半年設備工器具投資增長24.1%。分投資領域看，工業投資同比增長15.5%，其中工業技改投資增長18.1%。

新動能投資快速增長，全省高技術產業投資增長19.6%，先進製造業和高技術製造業投資分別增長18.6%、23.9%，其中裝備製造業投資增長22.8%、電子及通信設備製造業投資增長26.4%；高技術服務業投資中，信息服務業投資增長13.2%，環境監測及治理服務投資增長6.3%。

基礎設施投資增長0.1%，其中，鐵路運輸業投資增長11.2%，電力、熱力生產和供應業投資增長10.4%，尤其是綠色低碳轉型持續深入，清潔能源投資增長14%。(sl)