24/07/2024 10:07

【外圍經濟】特斯拉利潤再次不及預期，受電動車市場疲軟拖累

《經濟通通訊社24日專訊》特斯拉第二季度利潤低於分析師預期，延續今年以來銷售放緩和大規模裁員的艱難開局。

特斯拉業績已經連續第4次不及預期，該公司周二(23日)公布的調整後每股純利為52美仙，低於分析師平均預期的每股60美仙。特斯拉的營收增至255億美元，高於分析師預計的246億美元。

公司表示，重點仍然是削減成本，重申預計2024年的增長率將顯著下降。不過，特斯拉預計本季度汽車產量將超過第二季度，Cybertruck亦有望在年底前實現盈利。

此外，特斯拉CEO馬斯克表示，在美國總統選舉有結果之前，公司不會進一步向計劃中的墨西哥工廠投資，因為特朗普之前表示會對墨西哥製造商品徵收更多關稅。他希望在大選有結果後再作決定。(rc)