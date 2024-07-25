25/07/2024 17:02

《外圍焦點》美國公布第二季個人消費等數據

《經濟通通訊社25日專訊》科技巨企財報季開局令投資者失望，引發市場擔憂人工智能(AI)熱潮是否被過分誇大，再加上美國政局不穩，美股主指昨日狂瀉。納指收跌654點或3.6%，報17342點；標普500指數低收128點或2.3%，報5427點；道指跌504點或1.3%，收報39853點。港股方面，恒生指數收市報17004，跌306點或1.8%，成交1057億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，歐洲央行總裁拉加德參加巴黎2024可持續發展體育峰會。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.1%降至2.6%；第二季個人消費料由1.5%升上2%；6月耐用品訂單料由0.1%升上0.3%；連續申請失業救濟金人數料由186.7萬升至186.8萬；首次申請失業救濟金人數料由24.3萬降至23.8萬。11:00pm，美國公布7月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負8收窄至負5。(wa)