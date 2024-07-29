25/07/2024 08:48

【美國大選】拜登發表全國講話，民主黨欲兩周內確定賀錦麗參選

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統拜登自周日（21日）宣布退選後，於當地時間周三（24日）晚8時，首度發表全國電視講話，交代退選原因。民主黨高層有意在未來兩周舉行線上會議，確認副總統賀錦麗的總統候選人提名。

拜登在白宮橢圓形辦公室發表全國電視講話，稱退選是向新一代交棒和團結國家的最佳方法，捍衞民主比任何銜頭都重要。他續稱，美國並非由國王和獨裁者統治，歷史、權力、理念都掌握在人民手中，他在餘下的約半年任期將專注總統工作。

另一方面，民主黨代表大會規則委員會，同日以壓倒性多數批准了線上唱名程序，預計在8月1日至7日期間舉行。這一安排為8月19日在芝加哥召開大會前確定候選人，掃清了最後障礙。(jf)