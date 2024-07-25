25/07/2024 15:57

【歐盟加稅】歐盟對自華進口生物柴油徵稅，商務部：保護主義行徑

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》商務部召開例行新聞發布會，就近日歐盟委員會宣布將在四周內對自中國進口的生物柴油徵收12.8%至36.4%的臨時反傾銷稅。商務部新聞發言人何詠前表示，中方注意到，歐盟委員會7月19日發布對華生物柴油反傾銷調查初裁披露，擬對進口自中國的生物柴油征收臨時反傾銷稅。中方對歐方在生物柴油行業的保護主義行徑表示高度關切。



*敦促通過對話協商解決彼此關切*



她指出，歐盟是全球最大的生物柴油消費地，自中國進口生物柴油是為了滿足歐盟市場巨大的消費需求，加快實現自身綠色轉型和節能減排目標。中方多次強調，歐方徵稅措施只會抬高相關產品成本，損害歐盟相關產業和消費者利益，破壞歐盟綠色轉型進程和中歐經貿合作大局。中方一貫主張合理審慎使用貿易救濟措施，敦促歐方不要貿然採取貿易保護主義措施，與中方通過對話協商解決彼此關切。