25/07/2024 16:32

《本港經濟》6月出口升10.7%遜預期，上半年升12.2%

《經濟通通訊社25日專訊》政府統計處公布，今年6月份本港整體出口貨值為3735億元，按年增加10.7%，較5月升14.8%有所收窄，並低於市場預估升13.1%，進口貨值4292億元，按年升9%，比市場預測升4.1%為高。今年6月份錄得有形貿易逆差557億元，相等於商品進口貨值的13%。



*第二季商品出口貨值按季升1.9%*



今年上半年的商品整體出口貨值較2023年同期上升12.2%。同時，商品進口貨值上升7.7%。今年上半年錄得有形貿易逆差1610億元，相等於商品進口貨值的6.9%。

經季節性調整的數字顯示，今年第二季與上一季比較，商品整體出口貨值上升1.9%。同時，商品進口貨值則下跌0.9%。



*政府料出口表現可保持正面*



政府發言人表示，今年6月商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地、美國及歐盟的出口均明顯增長。輸往許多其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度升幅。展望未來，若外部需求維持，香港的出口表現應會保持正面，但地緣政治局勢及貿易磨擦升溫將繼續帶來不確定性。政府會密切留意情況。



*6月輸往美國貨值升40.6%*



今年6月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升10.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞(升36.3%)、台灣(升35.3%)、越南(升32.1%)、泰國(升21.0%)、新加坡(升17.9%)和中國內地(升11.9%)。另一方面，輸往印度(跌23.3%)的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國(升40.6%)、德國(升17.6%)和荷蘭(升10.1%)。



*上半年輸往內地貨值升近兩成*



今年上半年，輸往部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得升幅，尤其是泰國(升32.1%)、越南(升23.5%)、內地(升19.4%)、美國(升16.6%)和阿拉伯聯合酋長國(升13.9%)。另一方面，輸往荷蘭(跌20.2%)的整體出口貨值則錄得跌幅。(cl)