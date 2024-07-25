25/07/2024 17:02

滙豐：與逾千個本地及國際零售品牌合作，推銀行客戶優惠網絡

《經濟通通訊社25日專訊》滙豐宣布，與逾千個本地及國際零售品牌合作，推出銀行客戶優惠網絡，為所有滙豐香港個人客戶帶來本地及海外逾萬個商戶點的優惠。另外，該行與香港麥當勞、可口可樂、百佳超級市場及翡翠餐飲集團品牌合作，由明天起向客戶派發五萬份禮品。

滙豐香港區總經理兼財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，今日起只要為滙豐個人理財和信用卡客戶，即可享盡購物消費優惠，賺到獎賞。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務零售產品主管麥信翎表示，滙豐信用卡客戶今年首季的本地消費額按年錄得穩定升幅，可見香港市道仍然蓬勃。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢表示，首季信用卡本地消費有單位數增長，而外地消費方面錄雙位數升幅。另外，個人新批貸款也有雙位數增幅。

滙豐一項關於香港人消費習慣的調查顯示，有高達80%的受訪者並沒有留意銀行扣賬卡及其他非信用卡優惠。本地消費方面，近七成(67%)受訪者大部份時間仍在本地消費，亦有39%受訪者表示他們的本地消費比疫情前平均多出15%。旅遊方面，調查發現受訪者去年的平均外遊次數達6.1次。有48%受訪者指他們比疫情前更頻繁外遊，而59%亦指他們的旅遊開支比疫情前高。(kk)





