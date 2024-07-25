25/07/2024 19:19

《再戰明天》日本公布同時及領先指標，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社25日專訊》日本公布同時及領先指標，及美國公布個人消費等數據，料為周五(26日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周五9:30am至6:00pm，第57屆東盟外長會議期間，東盟外長與中國、日本、歐盟、美國和俄羅斯等國外長舉行會談。



*電盈公布業績*



數據方面，周五1:00pm（本港時間．下同），日本公布5月同時指標；5月領先指標。8:30pm，美國公布6月個人消費，料由0.2%升上0.3%；6月個人所得料由0.5%降至0.4%。10:00pm，美國公布7月密歇根大學消費者信心指數，料由68.2降至66.4。

在本港，明日公布業績的公司有:中信資源(01205)、國際家居零售(01373)、復興亞洲（新）(00274)、復興亞洲（舊）(02955)、大地國際集團(08130)、電盈(00008)等。(wa)