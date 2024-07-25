25/07/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.51393 -1.167 一周 4.64268 +9.197 兩周 4.63506 - 一個月 4.6175 -0.071 兩個月 4.64054 +0.108 三個月 4.65333 -0.084 六個月 4.71964 -3.417 一年 4.80923 -1.594

《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息個別發展，其中，隔夜息結束兩連升，報4.51393厘。與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，今報4.6175厘，為7月15日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.65333厘，續創逾兩個月新低，六個月及一年期則分別跌至4.71964厘和4.80923厘，分別為5月16日及4月16日以來最低。不過，一周拆息升9基點至4.64268厘，是6月28日以來最高。美國總統大選前景再變不明朗，大型科技股業績前景審慎，美股三大指數齊大跌，恒指今早低開50點後，最多曾跌302點，低見17009點，最新跌221點，報17090。(cl)資料來源：香港銀行公會