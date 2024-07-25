25/07/2024 11:21
《港元利率》一個月拆息兩連跌，但一周錢創近一個月新高
《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息個別發展，其中，隔夜息結束兩連升，報4.51393厘。與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，今報4.6175厘，為7月15日以來最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.65333厘，續創逾兩個月新低，六個月及一年期則分別跌至4.71964厘和4.80923厘，分別為5月16日及4月16日以來最低。不過，一周拆息升9基點至4.64268厘，是6月28日以來最高。
美國總統大選前景再變不明朗，大型科技股業績前景審慎，美股三大指數齊大跌，恒指今早低開50點後，最多曾跌302點，低見17009點，最新跌221點，報17090。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.65333厘，續創逾兩個月新低，六個月及一年期則分別跌至4.71964厘和4.80923厘，分別為5月16日及4月16日以來最低。不過，一周拆息升9基點至4.64268厘，是6月28日以來最高。
美國總統大選前景再變不明朗，大型科技股業績前景審慎，美股三大指數齊大跌，恒指今早低開50點後，最多曾跌302點，低見17009點，最新跌221點，報17090。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.51393
|-1.167
|一周
|4.64268
|+9.197
|兩周
|4.63506
|-
|一個月
|4.6175
|-0.071
|兩個月
|4.64054
|+0.108
|三個月
|4.65333
|-0.084
|六個月
|4.71964
|-3.417
|一年
|4.80923
|-1.594
資料來源：香港銀行公會