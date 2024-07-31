25/07/2024 18:48

【企業盈喜】粉筆(02469)料中期純利按年增長不少於逾2倍

《經濟通通訊社25日專訊》粉筆(02469)公布，截至2024年6月30日止六個月，預期集團錄得收入不少於16.1億元(人民幣．下同)，及錄得不少於2.55億元的淨利潤，按年增長不少於212.9%。

期內，經調整淨利潤（非《國際財務報告準則》計量）（剔除股份支付及按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值虧損的期內利潤）預期將不少於3.27億元，較去年同期經調整淨利潤2.88億元，增長不少於13.5%。

期內盈利增長主要由於技術賦能進一步提升經營效率，員工成本同比去年同期有所降低，預期截至2024年6月30日止六個月的整體毛利率及淨利率較去年同期有所上升；及截至2024年6月30日止六個月，集團根據不同歸屬服務期確認的股份支付大幅減少。(bn)