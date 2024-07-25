25/07/2024 10:02

《基金觀點》景順：拜登退選加劇市場波動，美儲局減息日益臨近

《環富通基金頻道25日專訊》景順環球首席市場策略師Kristina Hooper發表關於拜登退選對市場影響的最新觀點。她指，這並不是首次有在任總統放棄尋求連任。然而，今次的不同之處在於退出的時間，在任的總統從未在離大選如此接近的時候退出總統競選。



*民主黨或到8月才確定新候選人，特朗普言論或惹強烈反應*



在7月下旬才決定退選十分罕見，並且帶來了許多未知因素。它限制了民主黨決定新候選人名單的能力（因為初選季已經結束），並大大縮短了新候選人在選民投票前的競選時間。而支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)成為總統候選人的呼聲似乎愈來愈高。副總統人選也很關鍵。民主黨需要贏得獨立選民的支援，而他們可能認為賀錦麗比拜登立場更「偏左」，因此民主黨需要一位能吸引獨立選民的副總統候選人。顯然，這可能會在短期內加劇市場波動，因為關於民主黨新候選人的重大不確定性可能要到8月份民主黨全國代表大會後才會得到解決。市場波動在最近幾天已明顯加大，預計這種情況只會加劇。

由於市場在最近幾周已開始預測特朗普將會獲勝，近期特朗普的言論可能會引起市場更強烈的反應，就像在過去幾周所看到的情況。然而，儘管市場目前作此預測，但也有人認為，這一事態發展為選舉季注入了新的活力，並可能增加民主黨獲勝的機率，但這在很大程度上取決於最終由誰擔任民主黨的總統候選人。「特朗普交易」(Trump trades)對市場的影響已經初現端倪，投資者已開始根據特朗普即將上台的預期調整投資組合配置。值得注意的是，收益率曲線已經開始變陡，比特幣價格上漲。不過，預計美聯儲潛在的降息可能會推動收益率曲線繼續走峭。



*若經濟出現進一步下行跡象，美儲局可能7月就啟動降息*



聯邦公開市場委員會的多位成員在過去幾周都曾表示，美聯儲愈來愈有信心啟動降息。雖然很少有人預計美聯儲會在下周7月30日和7月31日的會議上啟動降息，但即將在本周五發布的個人消費支出(PCE)報告公布後，這一可能性或許會有所增加。儘管可能性仍然很小，但如果美聯儲看到經濟進一步下行的跡象，尤其是勞動力市場方面，則有更多可能在7月就啟動降息。

另一個推動因素可能是，不確定性日益增加導致支出下滑。上周發布的美聯儲褐皮書顯示，由於即將到來的大選、美國國內政策、地緣政治衝突和通脹的不確定性，預計未來6個月經濟增長會有所放緩。



*冀美國盈利增長公司範圍擴大，中國推刺激措施利好股市*



美股踏入業績高峰期，第二季度混合盈利增長率預計將同比增長9.7%；然而，這其中大部分來自「科技七巨頭」(Magnificent 7)中的四家公司。假如將這四家公司從分析中剔除，預期盈利增長率將同比增長5.7%。希望能看到參與盈利增長的公司範圍不斷擴大，這能夠推動此輪轉換持續下去。

中國人民銀行自去年夏季以來首次下調短期政策利率。雖然此次僅下調10個基點，但已表明政策制定者提振中國經濟的意願，這些發展利好中國股市。(wa)