25/07/2024 11:13

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.7640 +2.50 1周 1.8710 +12.90 2周 1.9080 +1.70 1個月 1.8550 -0.70 3個月 1.8820 -0.50 6個月 1.9320 -0.50 9個月 1.9670 -0.60 1年 1.9850 -0.80

《經濟通通訊社25日專訊》民銀行公布，為維護月末銀行體系流動性合理充裕，人行今日增做2000億元(人民幣．下同)中期借貸便利(MLF)操作，中標利率為2.3%，較此前下降20基點。人行本月15日已縮量續做1000億元1年期MLF，對沖1030億元到期，當時中標利率與此前持平，為2.5%。*2351億元逆回購，中止連日收水*同時，人行今日進行2351億元7天期逆回購操作，操作利率持平1.7%。公開市場今日有490億元逆回購到期，即逆回購淨投放1861億元，中止連續三個交易日收水。全口徑計及增做的2000億元MLF，今日放水3861億元。此外，人行今日將開展2024年第七期央行票據互換(CBS)操作。本期操作量為50億元，期限3個月。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)短期向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)