25/07/2024 09:48

【聚焦人幣】人民幣即期開市升210點子，六大行下調定存利率

《經濟通通訊社25日專訊》在下周日本央行會議召開之前，做空日圓的利差交易平倉，日圓繼續大幅反彈，美元指數被動調整，人民幣外部壓力略有緩解，但國內外匯市場供需仍較為單邊，監管層延續此前的維穩政策，過濾中間價中的單邊預期，助穩市場預期。人民幣兌一美元中間價今報7.1321，較上個交易日升37點子，創7月19日以來近一周新高，與市場預測偏離收窄至近1400點，上個交易日報7.1358。

稍早六大國有銀行宣布將人民幣定期存款利率下調10-20基點，同時人民銀行增做2000億人民幣一年期中期借貸便利(MLF)，利率從2.5%下調至2.3%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早大幅高開210點子，報7.2550，脫離逾八個月低位，上個交易日即期匯率收盤報7.2760。(sl)





