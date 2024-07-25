25/07/2024 16:39

【聚焦人幣】在岸離岸齊升，人民幣即期大升557點刷逾兩月高

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早大升逾200點後反覆造好，至尾盤更一度收復7.21關，高見7.2050，隨後升幅收窄，收報7.2203，較上個交易日4時30分收盤價大升557點子，止四連跌，創5月16日以來逾兩個月新高，全日在7.2050至7.2668之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)午後亦一度收復7.21關，高見7.2037創逾兩個半月高，現升414點子，報7.2206。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1321，較上個交易日升37點子，創7月19日以來近一周新高，與市場預測偏離收窄至近1400點，上個交易日報7.1358。



*分析稱日圓走強帶動人民幣反彈，人行接連降息亦有提振*



交易員稱，日內日圓漲勢帶動人民幣反彈，同時國有大行美元賣盤增多，引發空頭平倉踩踏，導致午後人民幣快速走強。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰點評稱，本周中國央行降息後，離岸人民幣流動性收緊及日圓升值的溢出效應為人民幣提供了順風；近期市況或令人民幣貶壓暫時緩解。

《證券時報．券商中國》引述分析人士認為，今次人民幣大漲主要有三大原因：一是近日人行連續降息，外圍市場或已開始醞釀國內經濟走強的預期，同時三中全會指年內經濟目標必須要實現，在二季度經濟趨弱的背景下，下半年政策面上有望發力。二是最近日圓開始接連走強，今日日圓兌美元自5月6日以來首次升破153關口，而最近半年日圓和人民幣之間的聯動較為密切。三是美元走弱，昨晚公布的美國7月標普全球製造業PMI錄49.5，回落至榮枯線下，低於預期51.7和前值51.6。(sl)