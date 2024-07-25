25/07/2024 09:27

【人行操作】人行增做2000億MLF，利率下調至2.3%

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行公布，為維護月末銀行體系流動性合理充裕，人行今日增做2000億元(人民幣．下同)中期借貸便利(MLF)操作，中標利率為2.3%，較此前下降20基點。人行本月15日已縮量續做1000億元1年期MLF，對沖1030億元到期，當時中標利率與此前持平，為2.5%。



*2351億元逆回購，中止連日收水*



同時，人行今日進行2351億元7天期逆回購操作，操作利率持平1.7%。公開市場今日有490億元逆回購到期，即逆回購淨投放1861億元，中止連續三個交易日收水。全口徑計及增做的2000億元MLF，今日放水3861億元。

此外，人行今日將開展2024年第七期央行票據互換(CBS)操作。本期操作量為50億元，期限3個月。(sl)