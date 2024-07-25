25/07/2024 10:04

【大國博弈】路透：印度政府考慮放寬中國對該國部分落後產業投資

《經濟通通訊社25日專訊》據《路透》引述印度官員指，印度可能會對中國放寬部分缺乏專業知識的產業的投資限制，以帶動國內製造業發展，不過當局只會開放一些從安全角度看來較不敏感的領域，比如太陽能電池板和電池製造等，而在電子和電信領域的投資限制將繼續存在。

報道分析指，如果這些計劃得到確認，印度可能會解凍來自中國過去四年價值數十億美元的資金，還可能會放寬對中國技術人員的入境限制。

自2020年中印在邊境區域發生衝突後，兩國關係惡化，印度加強了對中國公司投資的審查，並對多家中國公司展開查稅工作，而若印度重新吸引中國投資，將標誌著該國著手修復與中國的經濟關係。印度首席經濟顧問納格斯瓦蘭此前表示，印度應吸引更多來自中國的外國直接投資（FDI），但強調這並不牴觸印度政府現今的對華政策。(ey)