25/07/2024 10:51

【人行操作】MLF意外增做兼降息，分析指月末流動性需求增加

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行今日意外開展2000億元(人民幣．下同)1年期中期借貸便利(MLF)操作，中標利率下降20個基點至2.3%，下調幅度比7天期逆回購利率降10個基點更大，亦是MLF利率自2023年8月以來首次下調。人行一般在每月月中進行MLF操作，在本月15日人行已進行1000億元MLF操作，利率2.5%。本月MLF兩次操作後，當月MLF口徑淨投放1970億元，結束了此前MLF連續4個月無淨投放的趨勢。官媒引述接近人行人士解釋，此次增開MLF操作，滿足了金融機構的中長期資金需求。



*報送需求時考慮了下月到期量和人行可能賣國債*



本次MLF操作臨近月末，金融機構流動性需求明顯增加，貨幣市場利率有一定上行壓力。部分MLF參與機構的交易員也提到，他們在此次需求報送中考慮了下個月的到期量，甚至考慮了人行可能的賣出國債操作。因此，人行此次MLF操作淨投放2000億元，較好滿足了金融機構的流動性需求。下月15日MLF到期量有4010億元。

報道又引述專家提示稱，MLF操作時點調整的過渡期內，金融機構需更加關注月中流動性情況。專家指出，若未來MLF均延後至每個月的25日操作，由於存量MLF仍在月中15日前後到期，加之月中還有稅期等其他影響因素，金融機構將面臨流動性管理的新考驗。(sl)