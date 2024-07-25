25/07/2024 11:00

【人行操作】專家：MLF隨逆回購LPR降息，淡化政策利率色彩

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行今日增做2000億元人民幣1年期中期借貸便利(MLF)，中標利率2.3%，較此前下降20個基點，與周一(22日)7天期逆回購利率、貸款市場報價利率(LPR)及常備借貸便利(SLF)利率下調10基點相呼應，而且與7天期逆回購、一年期LPR和SLF一樣，都是2023年8月以來首次「降息」。

人行主管媒體《金融時報》引述有關專家認為，人行增開MLF操作，既在意料之外，又在情理之中，又指本次MLF操作安排在LPR報價後，體現了淡化MLF利率政策色彩的意圖。此前人行行長潘功勝在陸家嘴論壇表示，要淡化7天期逆回購操作以外其他工具的政策利率色彩。在本月MLF於15日續做時利率沒有調整的情況下，22日貸款市場報價利率(LPR)跟隨7天期逆回購利率等幅下行，表明LPR轉向更多參考短期政策利率；而此次MLF操作安排在LPR報價後，則進一步淡化了MLF的政策利率色彩，表明中標利率變動不具有政策信號含義。

專家又指，本次MLF操作明確採用利率招標方式，即參與機構在投標時可以選擇多個利率，最終的中標結果也更能反映資金供需狀況和市場利率情況。從實際效果看，本次MLF利率適度下行，較好地彌合了與同業存單等市場利率的差異。(sl)