25/07/2024 14:38

【聚焦人幣】新開發銀行成功在中國發行80億元3年期熊貓債

《經濟通通訊社25日專訊》總部位於上海的新開發銀行(金磚國家開發銀行)昨日在中國銀行間債券市場發行了80億元人民幣熊貓債，期限3年，票面利率2.03%。至此，新開發銀行熊貓債發行總額達到555億元人民幣，成迄今為止熊貓債市場最大發行人。

此次債券發行有超過30家境內外投資者參與，包括央行類投資人、官方投資機構、銀行司庫和基金管理公司等，超額認購倍數達1.7倍。募集資金將為新開發銀行支持的基礎設施和可持續發展項目提供融資，支持成員國發展和促進實現可持續發展目標，以及機構一般用途。

這是新開發銀行今年發行的第二筆熊貓債。今年1月底，新開發銀行發行了熊貓債市場上單筆規模最大的5年期熊貓債，規模60億元人民幣，票面利率2.66%。(sl)