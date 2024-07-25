25/07/2024 17:37

《行業數據》次季內地智能手機出貨量重上七千萬台，vivo奪冠

《經濟通通訊社25日專訊》Canalys報告顯示，2024年第二季度，中國內地智能手機市場在經歷上一季度的回暖拐點後實現進一步復甦，出貨量同比增長10%，重回7000萬台水平。

vivo出貨量達1310萬台，重回中國市場榜首，同比增長15%，市場份額19%。OPPO以1130萬台出貨量穩坐第二位，但同比下降1%，市佔率16%。榮耀以1070萬台排第三，同比增長4%，市佔率15%。華為出貨量增速略為放緩至41%，以1060萬台位居第四，市佔率同樣為15%。小米出貨達1000萬台，同比增長17%，重回前五，市佔率14%。蘋果出貨排名跌至第六位，市場份額比去年同期略降2個百分點至14%。(sl)