25/07/2024 13:41

【外圍經濟】達美航空受累電腦系統崩潰，花旗下調第三季每股收益

《經濟通通訊社25日專訊》分析師預計達美航空本季將因為電腦系統崩潰，遭受相當大的財務打擊。

花旗集團分析師Stephen Trent在報告中下調達美航空第三季度調整後每股收益60美仙，至1.37美元。他表示，過去幾天的電腦系統崩潰，對達美造成了營運費用和潛在的客戶補償成本。 此外，他將達美的息稅前利潤預期下調約5億美元。

Melius Research的Conor Cunningham估計，達美的營運利潤將減少3.5億美元。此外，美國交通部可能會對其處以罰款。

本月19日(上周五)，CrowdStrike的更新問題導致電腦系統崩潰，影響航空公司運作。大多數航空公司在兩天後重回正軌。不過，達美航空現時仍在處理問題，自事件發生以來取消的航班總數已達到5469班。(rc)