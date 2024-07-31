25/07/2024 07:53

【企業盈喜】美圖公司(1357)料中期經調整淨利潤升逾80%

《經濟通通訊社25日專訊》美圖公司(01357)公布，預期截至6月30日止中期公司擁有人應佔淨利潤相較去年同期預期錄得增長不低於30%，而經調整淨利潤預期增長不低於80%，經調整淨利潤已剔除若干非現金及非運營項目作計算。

該集團指，透過會員訂閱模式收費為主的影像與設計產品業務收入持續高速增長，而該業務具有高毛利率，其快速增長帶動運營槓桿效應，帶來更高利潤增長。至於該業務收入增長主因生成式AI技術提升影像與設計產品力，為用戶提供效果更好的圖像和視頻處理、視覺創意設計等功能，持續驅動用戶付費，以及影像產品在中國內地以外的多個國家應用商店名列前茅，推動用戶及訂閱會員雙增長。

該集團預期於8月期間公布業績。(wh)