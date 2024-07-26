26/07/2024 07:50

《國金頭條》投資者續撤離科技巨企，納指和標普500連跌3日

《經濟通通訊社 日專訊》美股周四（25日）續大幅波動，因為資金繼續從大型科技公司流出，進入受益於降息前景的板塊，納指和標普500連續第3天大跌。

納指下跌160.69點，或0.9%，報17181.72點。標普500指數下跌27.91點，或0.5%，報5399.22點。道指小幅上漲81.2點，或0.2%，報39935.07點。

微軟、英偉達和Alphabet跌幅居前。分析指，隨著超大型股的拋售壓力拖累大盤，本周波動性捲土重來。不過，長期上升趨勢還有大量支撐。

華爾街延續了資金輪動進入小型股、撤出大型股的「安全」模式，對聯儲會即將降息的押注，助長了資金湧向風險更高的角落。標普500有近300家公司上漲，金融和工業等經濟敏感類股漲幅居前。

美國第二季GDP增速由之前的1.4%，加快到2.8%，高於2%的普遍預期。美元持平，美匯指數約維持在104.21。美元兌日圓企穩於153.88，美元兌日圓單月表現，勢創2022年11月以來最差。 美元兌加元第7天上漲，不過漲幅收窄，報1.3826。澳元兌美元下跌0.6%，至0.6539，盤中一度下跌1%；該貨幣連續第9天走低，為2020年3月以來最長連跌紀錄。



*黃金價格跌至2周多低點*



因投資者獲利了結，並等待美國經濟數據，黃金價格跌至2周多低點。紐約期金跌2.6%，收每盎司2353.5美元。原油期貨上漲，能源股反彈，推動油價扭轉先前的跌勢。紐約期油上漲0.9%，報每桶78.28美元。布蘭特期油上漲0.8%，報每桶82.37美元。(jf)