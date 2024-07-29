26/07/2024 08:38

【美國大選】特朗普僅領先１個百分點，傳奧巴馬即將表態撐賀錦麗

《經濟通通訊社26日專訊》最新民調顯示，共和黨總統候選人特朗普僅領先民主黨對手賀錦麗一個百分點。消息指，前總統奧巴馬夫婦很快就會表態支持賀錦麗。

根據《紐約時報》和錫耶納學院的一項民意調查，特朗普和賀錦麗的支持率分別為48%和47%。《紐時》7月初進行的民調顯示，拜登落後特朗普6個百分點。

美國NBC新聞台援引消息人士稱，奧巴馬計劃很快宣內支持賀錦麗。據指，自拜登退選以來，奧巴馬一直與她保持密切聯繫，已私下完全支持她參選，並計劃很快發表講話支持她。但奧巴馬不希望他的發言，蓋過現任總統拜登不久前發表的全國講話。

此前，《紐約郵報》曾援引拜登家族一位消息人士稱，奧巴馬不支持賀錦麗參選，認為她無法擊敗特朗普。特朗普曾多次表示，賀錦麗比拜登更容易對付。(jf)