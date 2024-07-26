26/07/2024 11:41

【外圍經濟】日圓回吐漲幅，神田真人批評「一些國家持續高利率」

《經濟通通訊社26日專訊》亞洲時段周五（26日）盤中，日圓回吐此前達0.4%的漲幅，轉為小幅下跌。美元兌日圓波動區間在153.40-154.14，最新報153.82。分析指出，日圓「瘋狂」漲勢或來得快去得也快，下周就將見真章。

負責外匯市務的日本財務省副大臣神田真人，當地時間周四（25日）在巴西里約熱內盧參加20國集團(G20)會議期間表示，日本認為需要更多關注外匯市場投機所造成的過度波動，並呼籲G20正視一些國家持續高利率的溢出效應，可能威脅實體經濟，並破壞金融和資本市場的穩定。

《彭博社》分析指，投資者最近幾周爭先恐後地買進日圓，押注日本央行下周將做出更大幅度政策改變，他們最快下周三（31日）就將見真章。



*分析：日圓漲勢根基脆弱*



日圓自7月11日開始飆升，兌美元匯率一直保持約5%的升幅。日本疑似干預匯市，日圓更是如虎添翼。一些投資者警告稱，這波漲勢根基脆弱，正如隔夜美國經濟成長數據強於預期後，日圓迅速回吐漲幅。

ATFX Global Markets的Nick Twidale說，「這是日圓的瘋狂漲勢，日本央行可能令人掃興，不會在緊縮政策中發揮自己的作用。」從貝萊德到前央行官員紛紛預計，日本央行將在更長時間內維持利率不變。(jf)