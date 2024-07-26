26/07/2024 12:19

瑞銀上調下半年油價預測，全年均價升至每桶84美元

《經濟通通訊社26日專訊》瑞銀投資銀行研究部表示，小幅上調今年下半年油價預測，將第三季布倫特油價由每桶84美元上調至86美元，第四季由每桶81美元上調至83美元，使今年全年均價上升1美元至每桶84美元。



*樂觀情景中，油價或升至每桶90美元以上*



瑞銀認為，每桶75-90美元是可能性最高的區間，又指短期內風險偏於上行。在樂觀情景中，供應中斷加上更積極的經濟前景，可能使油價升至每桶90美元以上。中東和烏克蘭地緣政治局勢惡化產生的重大影響可能進一步推高油價至接近每桶100美元，但認為在該價格下，OPEC+可能較預期更快地恢復生產。主要下行風險依然是美國供應進一步增加以及石油需求疲軟，這可能使布倫特原油的交易區間下跌至每桶約65-70美元。



*2025及26年油價預測為每桶80美元*



瑞銀重申對未來幾年的預測，2025年和2026年為每桶80美元，2027年起為每桶75美元。自上次更新後，已將OPEC+的產量回歸時間從今年第三季推遲到明年第二季，並預計市場供需收緊將在短期內支撐油價。OPEC+合作夥伴的計劃是從今年第四季開始增產，但這仍取決於市場狀況，而且由於冬季需求季節性疲軟，預計扭轉減產可能需要更長時間，但仍預計由於需求增長放緩以及非OPEC+供應強勁增長，油價將從明年開始走低。



*料今年第三季供應缺口較大，達到每日140萬桶*



瑞銀又預計，今年第三季供應缺口較大，達到每日140萬桶，因為石油需求季節性反彈，而供應增長仍然有限。預計今年第四季缺口將縮小至每日90萬桶，明年第一季轉為小幅過剩。在基準情景中，2025年需求增長將小幅降至每日100萬桶，而非OPEC+供應增長更為堅挺，達到每日140萬桶，主要由美國拉動，美國的增長將升至每日80萬桶，得益於生產率提高以及部分鑽井活動恢復。(bi)