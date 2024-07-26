26/07/2024 19:46

《再戰明天》美國公布達拉斯製造業活動指數，藥明康德公布業績

《經濟通通訊社26日專訊》美國公布達拉斯製造業活動指數，及藥明康德公布業績，料為下周一(29日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，四方安全對話(Quad)國家美國、日本、澳洲和印度外交部長舉行會議。美國國務卿布林肯對菲律賓進行為期兩日的正式訪問。



*德國公布零售銷售及進口物價*



數據方面，下周一德國公布5月零售銷售，月率料維持不變；6月進口物價月率料維持不變，年率料由下滑0.4%改善至升0.4%。10:30pm（本港時間．下同），美國公布7月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負15.1收窄至負14.2。

在本港，下周一公布業績的公司有:藥明康德(02359)等。(wa)