26/07/2024 11:21
《港元利率》隔夜息跌穿4.5厘，一個月拆息兩連跌後維持不變
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息偏軟，其中，隔夜息連跌兩天，跌穿4.5厘，報4.49786厘。與樓按相關的一個月拆息在兩連跌後，今日維持4.6175厘，為7月15日以來最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.64054厘，續創逾兩個月新低，六個月及一年期則分別跌至4.69286厘和4.79786厘。不過，兩周拆息微升至4.63649厘。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.64054厘，續創逾兩個月新低，六個月及一年期則分別跌至4.69286厘和4.79786厘。不過，兩周拆息微升至4.63649厘。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.49786
|-1.607
|一周
|4.63982
|-0.286
|兩周
|4.63649
|+0.143
|一個月
|4.6175
|-
|兩個月
|4.63982
|-0.072
|三個月
|4.64054
|-1.279
|六個月
|4.69286
|-2.678
|一年
|4.79786
|-1.137
資料來源：香港銀行公會