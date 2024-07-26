26/07/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.49786 -1.607 一周 4.63982 -0.286 兩周 4.63649 +0.143 一個月 4.6175 - 兩個月 4.63982 -0.072 三個月 4.64054 -1.279 六個月 4.69286 -2.678 一年 4.79786 -1.137

《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息偏軟，其中，隔夜息連跌兩天，跌穿4.5厘，報4.49786厘。與樓按相關的一個月拆息在兩連跌後，今日維持4.6175厘，為7月15日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.64054厘，續創逾兩個月新低，六個月及一年期則分別跌至4.69286厘和4.79786厘。不過，兩周拆息微升至4.63649厘。(cl)資料來源：香港銀行公會