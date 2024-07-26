26/07/2024 10:31

《真知灼見－溫灼培》疑利差交易平倉推升人民幣

《真知灼見》人民銀行本周一（22日）才減息，使美元與人民幣（離岸）間之息差進一步拉闊，而上周內地公布的次季GDP數字增幅（按年升4.8%）又較首季遜色，這一切都看似不太利好人民幣匯價。不過，人民幣兌美元昨日（25日）卻出現顯著反彈，從開市還處7.2649兌1美元，一度高見7.2021兌1美元（《路透社》數字），升幅達638點，升幅之大是近期罕見。出現這情況，相信原因有三。

首先，最近市場不單認為美國聯儲局9月減息的機率提升，對今年減息三次的預期亦開始有所增強。按利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局今年減息兩次的機率是100%，減息三次的機率也有六成。盼望美國快將減息，踏入7月，美元匯價明顯走弱，這對一眾外幣包括人民幣在內，可視為利好因素。

其次，踏入本周，在期貨市場上，日圓出現拆倉，使日圓匯價大幅走高，並重返152兌1美元水平，大大扭轉日圓先前弱勢。人民幣與日圓作為亞洲內的兩大貨幣，日圓大幅走強，也紓緩人民幣匯價壓力。

最後，相信亦是最重要的是，今次人民幣升，不排除與投資者拆倉有關。由於美元與人民幣一直存在著嚴重息差，這使過去不少投資者選擇把人民幣換成美元，以套取高息回報。但當市場開始愈來愈感到聯儲局快將要減息，擔心美元兌人民幣匯價過去的強勢有機會逆轉，所以便選擇趁人民幣仍相對處於低水平之際，購回人民幣。相信這正是導致本周四人民幣大幅上升的主因。



*聯儲局減息後，人民幣看高一線*



經歷昨日的大舉攀升後，今早（26日）於亞洲市場，人民幣報7.2476兌1美元。人民幣再度調整，不排除與美國昨晚公布一個相對強的次季GDP數字有關。美國次季GDP增長2.8%，較首季1.4%優勝，降低聯儲局快速減息的需要。不過，隨著現今距離聯儲局減息的日子愈來愈近，待聯儲局落實減息，料一眾主要外幣包括人民幣在內也能看高一線。現市場焦點正轉移到本港時間今晚8時30分美國公布的PCE通脹數字上，以衡量聯儲局9月及今年全年減息的機率。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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