26/07/2024 11:20

《基金觀點》宏利資管料全球步入減息周期，看好美國以外投資機會

《環富通基金頻道26日專訊》回顧2023年，各國央行實施進取的貨幣政策緊縮周期，宏利投資管理預期，目前全球經濟格局將出現重大轉變。宏利投資管理在2024年中期投資展望媒體簡報會上表示，美國利率很大機會已見頂，並預期美國聯儲局將在今年稍後時間步入全球寬鬆貨幣政策周期。

宏利投資管理預計通脹與聯儲局目標水平一致，而就業情況預料不會對服務業通脹構成上行壓力。儘管存在這些有利趨勢，但由於企業和消費者面臨信貸緊縮，預期美國經濟將出現放緩。在這種微妙的前景下，投資者必須保持靈活調整策略，以應對不確定的經濟環境。



*料聯儲局今年底前減息，關注能源和大宗商品行業*



宏利投資管理亞洲區資產配置主管潘樂勤(Luke Browne)指，目前正值年中，環球經濟仍處於良好狀態。儘管最近經濟增速放緩，但在強勁的消費活動推動下，美國經濟仍處於領先地位。另外，經濟體如歐洲、日本和中國已呈現出穩定和改善跡象。政策制定者正採取干預行動，以應對面臨挑戰的行業，如中國房地產市場。

全球通脹放緩的速度，尤其是美國的通縮步伐，將是今年剩餘時間內的關注重點。瑞士、加拿大等已發展國家的央行，以及歐洲央行在過去幾個月都紛紛降息。然而，由於汽車保險和住屋成本等持續通脹因素，導致通縮進展不均，因此聯儲局一直採取較為審慎的態度。

展望未來，相信這些一次性的通脹因素將趨於穩定，從而使聯儲局能夠在今年底前減息。這一點至關重要，因為在經濟穩定增長的環境下減息，可以使市場或資產的相對估值變得更具有吸引力。例如，美國小型股在利率周期中槓桿率較高，而且其相對估值已折讓至過去數十年以來的低位。因此，有望受惠於利率下降周期。此外，在美國以外的已發展市場和新興市場，尤其是日本和印度，亦出現了具吸引力的投資機會。就行業而言，投資者亦應關注能源和大宗商品。東盟市場正在湧現投資機會，隨著進入寬鬆周期，將出現更多值得把握的機會。



*料亞洲信貸正面勢頭持續至年底，投資級別信貸仍吸引*



宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部首席投資總監Murray Collis強調，亞洲信貸今年迄今的表現相較其他固定收益資產類別突出。有充分的理由顯示這種正面勢頭將持續至今年底，為投資者帶來可觀的收益和潛在的資本增值。

Murray Collis表示，由於聯儲局前景不明朗，亞洲固定收益市場在年初相對出現了一些波動。而且目前為止各國選舉對亞洲債券影響不大，市場普遍預期政策將維持不變。雖然美國投資級債券因聯儲局暫緩減息而受到負面影響，但亞洲投資級別信貸在基本面強勁和有利的市場環境下表現出色。由年初至今，亞洲高收益信貸的表現更為亮眼，債券違約率趨於穩定和相對較低的估值水平，開始吸引投資者的興趣。

從亞洲信貸的角度來看，預期該資產類別的正面勢頭將持續到下半年，這主要受投資者強勁的需求推動，以滿足預期將會增加的新發行量。亞洲經濟基本面依然堅韌，並持續推動全球增長。相對於已發展市場信貸，亞洲信貸仍以更具吸引力的估值進行交易，並有望吸引尋求多元化收益投資者的興趣。若聯儲局在今年稍後時間減息，投資者亦可能會增加風險資產配置。就風險調整而言，投資級別信貸仍具吸引力。同時，由於信用利差處於歷史高位，為投資者提供了有利的切入點，因此亦看好亞洲高收益領域的機會。



*亞股受惠盈利預測上調估值吸引，看好中國及南韓股票*



儘管亞洲通脹大致受控，但美國持續高企的利率為亞洲經濟體的消費和投資帶來阻力。然而，宏利投資管理股票部高級投資組合經理朱賓(Marco Giubin)認為，隨著阻力減弱，加上亞洲（除日本）盈利預測上調趨勢以及估值吸引，可能會促進對亞洲股票的重新評級。

Marco Giubin指，目前亞洲股市的預期市盈率約為2025年預估盈利的12倍，預期盈利增長率將超過15%。相比之下，美國股市的預期市盈率則較高，約為2025年預估盈利的21倍，預期盈利增長率略低，僅為14%。相比起美股，亞洲股票似乎提供更具吸引力的投資價值。對於投資者而言，亞洲股票價格水平較低，有望實現更高的收益增長潛力。

從地域角度來看，由於中國股票的估值較低以及市場普遍持謹慎態度，宏利投資管理對中國市場前景持更正面看法。中國的增量住房的政策措施，有望緩解房地產行業低迷對整體經濟的影響。雖然印度仍保持強勁的結構性趨勢，但由於印度股市估值偏高和莫迪(Narendra Modi)政府的議席有所減少，並引發了市場對其投資增長模式可持續性的擔憂，因此對印度市場保持謹慎態度，惟青睞在印度大選前表現遜於工業股的消費相關股票。

Marco Giubin總結指，在北亞地區，相對於台灣較看好南韓，因為南韓股票估值吸引以及動態隨機存取記憶體(DRAM)行業正處於上升周期。另外，儘管台灣許多科技股並未直接參與人工智能相關業務，但其股價卻因為這一主題而被顯著重估。此外，由於對電動車市場增長的憂慮，許多南韓電池製造商的表現大幅落後，但考慮到增長機會依然存在，這些公司的價值看起來非常便宜。近期，北美和歐洲等市場針對中國供應商實施的保護主義，亦可能會加速人們對南韓電動車供應鏈作為替代品的興趣。(wa)