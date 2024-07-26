26/07/2024 17:07

《神州經脈》基礎設施REITs常態發行，高頻交易收費擬增9倍

《神州經脈》滬深兩市經歷四連跌之後，受惠設備更新和消費品以舊換新補貼加碼，市況終於見修復，今日（26日）全日上升個股近4300隻，然而國有大行急挫，令滬綜指維持低氣壓，最終在尾盤翻紅，全日收升0.14%，報2890.9點，終結四連跌。深成指全日大漲1.45%，創業板指升0.92%。兩市全日成交6061億元（人民幣．下同），按日成交上升3%。

回顧全周，人民銀行在三中全會閉幕後即啟降息，周一（22日）宣布公開市場7天期逆回購操作利率1.80%調整為1.70%，一年期和五年期以上貸款市場報價利率（LPR）同步下調10個基點至3.35%和3.85%。然而政治會議未見重大提振經濟訊號，加上降息力度並不強，反而觸發A股悲觀情緒，滬綜指上演四連跌，甚至在政治局會議提出活躍資本市場一周年當日滬指下試二千九，刷新自農曆龍年以來新低。總結全周滬指下跌3.07%，結束兩周連升，維穩行情告一段落，接下來很可能又是國家隊出馬的時候。

人民幣匯率經過昨日（25日）大升逾500點後，今日未能保持升勢。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開近200點，雖然早盤曾回升至7.2275，但隨後反覆向下，午後跌幅進一步擴大，收報7.2536，較上個交易日4時30分收盤價大跌333點子，脫離逾兩個月高位，全日在7.2275至7.2544之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1270，較上個交易日升51點子，兩連升，創7月1日以來近一個月新高，與市場預測偏離大幅收窄至1000點以內，為近四個月來最小偏離，上個交易日報7.1321。



*今日新聞精選*



1. 三中全會明確深化財稅體制改革，中國財政部部長藍佛安接受官媒採訪時稱，會就三中全會關於財稅體制改革的決策部署，科學制定改革任務書、時間表、優先序，分階段分步驟穩妥推進財稅體制改革。他並透露，財稅改革重點從四個方面入手，包括推進消費稅徵收環節後移，並穩步下劃地方；完善財政轉移支付體系，清理規範專項轉移支付，增加一般性轉移支付；合理擴大專項債券支持範圍，適當擴大用作資本金的領域、規模、比例；適當加強中央事權，提高中央財政支出比例。



2. 國家發改委發布通知，全面推動基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)項目常態化發行。常態化發行階段，發改委不再對項目未來收益率提出要求，更多交由市場自行判斷、自主決策；不再對國資轉讓等法律法規已有明確規定的轉讓事項作出要求，改由企業依法依規自行辦理。基礎設施REITs常態化發行將簡化工作流程，取消前期輔導環節，改為由省級發展改革委或中央企業直接申報；同時，適當擴大了發行範圍，增加清潔高效的燃煤發電、養老設施等資產類型。通知自2024年8月1日起執行。



3. 財政部、科技部、工業和信息化部、金融監管總局發布《支持科技創新專項擔保計劃》，自印發日（7月24日）施行。專項擔保計劃增強地方政府性融資擔保機構、再擔保機構的擔保意願和擔保能力，引導銀行加大對科技創新類中小企業融資支持力度，撬動更多金融資源投向科技創新領域，重點聚焦科技創新類中小企業，明確分類提高分險比例，其中國家融資擔保基金（融擔基金）分險比例從20%提高至最高不超過40%，省級再擔保機構分險比例不低於20%。同時，鼓勵合作機構針對不同風險水平、不同資質的經營主體實施差異化擔保費率，逐步將對科技創新類中小企業收取的平均擔保費率降至1%以下。



4. 六大國有大型銀行昨日下調人民幣存款利率牌價後，招商銀行亦宣布，自今日起下調人民幣存款利率，活期存款利率減5個基點，定期存款利率下調幅度為10至20個基點。中國平安 旗下平安銀行亦調整存款掛牌利率，其中2年期定期存款利率下調30基點，降幅最大，其餘為1年期及以下整存整取存款掛牌利率下調10基點，3年、5年期下調20基點。



5. 據《彭博》報道，中證監和交易所就相關草案徵求了一些市場參與者的意見，擬將高頻交易買賣指令收費標準從0.1元提高到至少1元，提高幅度至少九倍。A股市場持續疲軟，部分股民指控量化投資策略影響了資本市場的公平性，收割市場，當局擬提高高頻交易費用，分析指是為幫助遏制量化交易策略。滬深交易所上周曾表示，交易所正就高頻交易差異化收費方案進行研究論證，在充分評估測算的基礎上完善相關收費機制，增強高頻量化交易監管的針對性。



6. 對於日本本田汽車將關閉在中國的一家工廠及停止另一家工廠的汽車生產，以在華削19%燃油車產能，本田中國今日在微博回應稱，本田中國實行產能優化，加速電動化轉型，正在建設的東風本田全新電動專用工廠將於2024年9月投產，廣汽本田全新新能源工廠將在2024年11月投產。本田中國並確認，廣汽本田計劃2024年10月關閉年產能為5萬台的第四生產線；東風本田計劃2024年11月將年產能為24萬台的第二生產線停產休業。調整後本田在中國的汽車總產能由149萬台變為120萬台。



7. 台灣半導體公司聯發科及其子公司HFI Innovation 和MTK Wireless據報正向英國法院起訴華為侵犯該公司專利。聯發科回應稱，公司訴華為案件已進入司法程序，所以不予評論。華為方面暫未回應。早前華為向聯發科提出涉移動通信技術專利的訴訟，聯發科19日發公告確認遭起訴，並表示案件對公司無重大影響。據國內知識產權行業專家推測，華為起訴聯發科的相關專利，很有可能涉及5G等蜂窩移動通信技術。



8. 國資委相關負責人今日在國新辦記者會上表示，未來五年，中央企業預計安排大規模設備更新改造總投資超3萬億元；下半年將以發展新質生產力為重要著力點，加大科技創新投入，加快突破關鍵領域「卡脖子」技術瓶頸等，並要嚴控債務規模過快增長。會上又提到，中央企業已累計完成28組50家企業重組整合，新組建和接收央企15家。(sl)