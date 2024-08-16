26/07/2024 08:56

【大國博弈】美加攔截中俄4軍機，中國國防部：聯巡不針對第三方

《經濟通通訊社26日專訊》美國與加拿大聯合軍事機構北美空防司令部（NORAD）公布，當地時間周三(24日)在美國阿拉斯加附近空域，攔截兩架俄羅斯戰略轟炸機及兩架中國戰略轟炸機。美國官員稱，這是NORAD首次在北美洲執行軍事行動期間，攔截中俄軍機。

據NORAD聲明，4架轟炸機在周三進入阿拉斯加防空識別區的國際空域，但沒有進入美國或加拿大的領空，因此並不被視為威脅。

中俄兩國確認，周三在白令海相關空域組織聯合空中戰略巡航，巡邏持續了5個多小時。中國國防部表示，今次是自2019年以來，兩軍組織的第8次空中戰略巡航，進一步檢驗提升兩國空軍協作水平，深化兩國戰略互信和務實合作。此次行動不針對第三方，符合相關國際法和國際實踐，亦與當前國際和地區局勢無關。(ry)