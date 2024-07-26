26/07/2024 10:00
【聚焦數據】深圳上半年GDP同比增長5.9%，高於全國水平
《經濟通通訊社26日專訊》深圳市統計局發布，上半年深圳地區生產總值為17302.22億元(人民幣．下同)，同比增長5.9%，高於全國5%增速水平。其中，第一產業增加值10.22億元，同比下降5.6%；第二產業增加值6329.32億元，同比增長10.3%；第三產業增加值10962.67億元，同比增長3.5%。
*上半年固投增8.9%，消費零售僅增1%*
統計數據顯示，深圳上半年工業生產快速增長，保持經濟韌性和活力，全市規模以上工業增加值同比增長12.0%。上半年，全市固定資產投資同比增長8.9%，其中，工業投資增勢強勁，增長49.2%。全市社會消費品零售總額5072.03億元，同比增長1%。分消費類型看，商品零售增長1.0%；餐飲收入增長1.3%。另外，同期進出口總額22013.19億元，同比增長31.7%。(ry)
*上半年固投增8.9%，消費零售僅增1%*
統計數據顯示，深圳上半年工業生產快速增長，保持經濟韌性和活力，全市規模以上工業增加值同比增長12.0%。上半年，全市固定資產投資同比增長8.9%，其中，工業投資增勢強勁，增長49.2%。全市社會消費品零售總額5072.03億元，同比增長1%。分消費類型看，商品零售增長1.0%；餐飲收入增長1.3%。另外，同期進出口總額22013.19億元，同比增長31.7%。(ry)