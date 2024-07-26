26/07/2024 11:22

【聚焦數據】上半年廣東省跨境電商進出口達4273億元人幣

《經濟通通訊社26日專訊》據《南方日報》報道，廣東省商務廳跨境電商專題新聞通氣會昨天在廣州舉行。上半年，全省跨境電商進出口達4273.4億元(人民幣．下同)。廣東跨境電商進出口從2015年的113億元躍升至2023年的8433億元，年均增速高達71.4%，佔全省外貿總量超10%，佔全國跨境電商進出口比重超過三分之一。

目前，廣東已成功實現跨境電商綜試區全省全覆蓋，共有21個綜試區。廣州、深圳、佛山3市年跨境電商進出口超千億，東莞、珠海、惠州、汕頭4市規模達百億。

省商務廳副廳長雙德會表示，今年下半年，省商務廳將高標準推進綜試區建設，指導辦好2024中國（廣州）跨境電商交易會，做深做實「跨境電商+產業帶」融合發展。具體包括推廣深圳跨境電商陽光化、合規化創新試點經驗，聯合SHEIN、亞馬遜、阿里巴巴等龍頭平台，深入省內產業帶開展跨境電商資源對接，以跨境電商賦能產業發展。(ry)