26/07/2024 08:46

【人行操作】ING：MLF超預期下調，人行放鬆幣策為積極訊號

《經濟通通訊社26日專訊》人民銀行月內二度投放中期借貸便利(MLF)，25日意外開展2000億元(人民幣．下同)1年期MLF操作，中標利率下降20個基點至2.3%，調幅度比7天期逆回購利率降10個基點更大，亦是MLF利率自2023年8月以來首次下調。15日人行已進行1000億元MLF操作，利率2.5%。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林發布最新報告表示，人民銀行下調MLF的時間點和下調幅度均出乎市場預期。

報告指，在最新一輪政策調整中選擇先下調7天期逆回購操作利率或並非巧合。市場大多預測當局會在8月的決策中下調MLF，但考慮到貨幣政策寬鬆的大方向及實體經濟的需求，並非必要等至8月才調整。相比貸款市場報價利率(LPR)，更大幅度的MLF下調可為銀行息差提供更多支撐，但或直接導致LPR的進一步下調。

報告認為，整體而言，人行本周放鬆貨幣政策為積極訊號，因中國於今年達成5%的GDP增長目標將於下半年面臨更大挑戰。實際利率對當前經濟情況而言過高，亦是導致今年新貸款收縮的原因之一。雖然減息力度相對溫和，但與下調準備金率相比，應更有效地支持經濟。MLF持續獲廣泛使用，應該會對實體經濟的實際貸款利率產生更直接和更即時的影響。(ct)