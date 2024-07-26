26/07/2024 11:07

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.6890 - 7.50 1周 1.9130 + 4.20 2周 1.8950 - 1.30 1個月 1.8480 - 0.70 3個月 1.8770 - 0.50 6個月 1.9270 - 0.50 9個月 1.9610 - 0.60 1年 1.9790 - 0.60

《經濟通通訊社26日專訊》人民銀行公布，今日進行3580.5億元(人民幣．下同)7天期逆回購，操作利率持平1.7%。公開市場今日有590億元逆回購到期，即今日淨投放2990.5億元。人行本周共進行9847.5億7天期逆回購，因本周有11830億元逆回購到期，人行全周透過逆回購淨回籠1982.5億元。此外，人行昨日增做2000億元中期借貸便利(MLF)操作，中標利率下降20基點至2.3%。全口徑計，人行全周透過逆回購和MLF共放水17.5億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)除一周外全向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)