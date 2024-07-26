26/07/2024 09:51

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶196點子，報7.2399

《經濟通通訊社26日專訊》由於外部美元跌幅有限，監管繼續保持中間價整體穩定，明顯增大了即期匯價的波動空間。人民幣兌一美元中間價今報7.1270，較上個交易日升51點子，兩連升，創7月1日以來近一個月新高，與市場預測偏離大幅收窄至1000點以內，為近四個月來最小偏離，上個交易日報7.1321。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開196點子，報7.2399，上個交易日即期匯率收盤報7.2203。

上日人民幣即期盤中短暫接近7.2050一線的階段高點，隨後逢低購匯盤出手，匯價在夜盤時段回吐400點回到7.2450一線，離岸人民幣兌美元也回到7.25附近。交易員稱，如果日圓無法繼續展開反彈，人民幣階段高點可能就在7.2一線，而7.27則是階段低點。

招商證券最新點評認為，當下前瞻美國經濟大幅衰退尚早，隔夜美國公布的二季度GDP環比折年率仍有2.8%，因此美聯儲會否連續降息有待觀察。此外，國內內需政策效果亦需等待，人民幣匯率貿然升值還將在未來對出口形成約束，預計人民幣匯率波動區間或有所放大、但尚難得出持續升值的結論。

市場人士也指出，日圓升值可能還難言形成趨勢。從利差角度看，即便7月日本央行加息，日美利差仍巨大，這就意味著套息交易整體仍有利可圖。(sl)



